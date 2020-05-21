Тільки 30% – військовим: ЗМІ розібралися, хто в Україні отримує нагородну зброю

В 2019 і 2020 роках 60-70% нагородної зброї, врученої Службою зовнішньої розвідки (СЗР) України, отримали військовослужбовці та цивільні особи, що не мають відношення до структури української розвідки.

Про це повідомили Українські новини, отримавши відповіді на інформаційні запити в СЗР України.

У структурі повідомили, що видавати пістолети як нагороду почали порівняно недавно, коли обов'язки Президента України виконував відомий любитель нагородних пістолетів, автоматів і кулеметів Олександр Турчинов. Тоді, в 2014 році, і було ухвалено положення про відомчу нагороду "Вогнепальна зброя".

Пістолет "Форт", який вручають як нагородну зброю в Україні fort.vn.ua

Згідно з його нормами, нагородні пістолети від СВР можуть отримувати не тільки службовці української розвідки, а й військовослужбовці інших підрозділів, а також цивільні особи, звільнені в запас або відставку з правом носіння військової форми одягу.

Як повідомили в Службі, в 2019 році в СЗР було видано 30 наказів про врученнях відомчих нагород "Вогнепальна зброя". Їх отримали 86 осіб. При цьому, тільки 40% були вручені військовослужбовцям СЗР. 25 одиниць нагородної зброї отримали "співробітники інших військових формувань", іще 27 – "інші особи".

Українські новини

Також, у відповіді структури зазначено, що в 2020 році співробітникам СЗР дісталося 30% нагородних пістолетів. Із 27 одиниць, вручених за січень-квітень, вони отримали лише 8, 12 були видані військовослужбовцям інших формувань, а ще 7 – "іншим особам".

Українські новини

Українські новини

Відзначимо, що СЗР України з 2014 року – окрема структура СБУ, яка підпорядковується безпосередньо президенту України і здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Середня кількість військовослужбовців в СЗР становить 2350 чоловік.

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