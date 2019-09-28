"Тиха капітуляція": Портников розповів про два сценарії Путіна для "Л/ДНР"

Кремль розглядає два сценарії для окупованих територій Донбасу: збереження "республік" як квазі-держав і їх інкорпорацію до складу України з подальшою військовою присутністю РФ.

Таку думку в статті для "Радіо Свобода" висловив український публіцист Віталій Портников. У першому випадку, як вважає він, президент Росії Володимир Путін збереже важелі тиску на Україну.

"Республіки" також будуть виступати як інструменти заробітку для російської політичної еліти.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 112

"Другий, прихильником якого є [віце-прем'єр Російської Федерації] Дмитро Козак – це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням усієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності", – написав Портников.

"Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено – тільки заробляти будуть інші угруповання", – додав він.

Публіцист зазначив, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання ситуації на сході країни стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу в НАТО.

"Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції", – вважає Портников.

Як писав OBOZREVATEL:

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