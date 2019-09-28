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28 вересня • оновлено в 18:38
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/ Розслідування

"Тиха капітуляція": Портников розповів про два сценарії Путіна для "Л/ДНР"

10.2т Читати матеріал російською

Кремль розглядає два сценарії для окупованих територій Донбасу: збереження "республік" як квазі-держав і їх інкорпорацію до складу України з подальшою військовою присутністю РФ.

Таку думку в статті для "Радіо Свобода" висловив український публіцист Віталій Портников. У першому випадку, як вважає він, президент Росії Володимир Путін збереже важелі тиску на Україну.

"Республіки" також будуть виступати як інструменти заробітку для російської політичної еліти.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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"Другий, прихильником якого є [віце-прем'єр Російської Федерації] Дмитро Козак – це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням усієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності", – написав Портников.

"Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено – тільки заробляти будуть інші угруповання", – додав він.

Публіцист зазначив, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання ситуації на сході країни стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу в НАТО.

"Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції", – вважає Портников.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР ДНР політика НАТО
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Мир Миру
Мир Миру
Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам при ухваленні рішення відвідати окуповані території Нагірного Карабаху, Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів керуватися законодавством Азербайджанської Республіки і Грузії. Про це повідомляється на сайті МЗС. “Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджанської Республіки і Грузії у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів”.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, А як так Молдова з Придністров"ям поживають?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Безбожное воровство Педрилы при покрывательстве журнашлюх типа Портниковой нанесло колоссальный ущерб репутации как Майдана, так и Украины вцелом. Более того, когда ИСТОРИЯ смыла в унитаз гнусного ворюгу, выплядки от журналистики продолжают гадить стране и народу, обливая грязью из вонючих хлебал новую власть. Пора вспомнить инструменты Майдана и начать подобных бумагомарателей швырять в мусорные баки.
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Homa Nina
Homa Nina
Решетников Александр, коли ж ти курво вже заткнешся?
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,раша фклочья,а Окраинушка цельная и процветающая.
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