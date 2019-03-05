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"Ті самі коктейлі Молотова!" Захарова знайшла зв'язок між Україною та Венесуелою

1.9тЧитати матеріал російською

Скандальна офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що революція у Венесуелі повністю ідентична тій, що відбулася в Україні у 2014 році.

За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту". Безглуздими міркуваннями одіозна дипломат країни-агресора поділилася в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

"А Україну не нагадує? Та один в один! Те ж саме! Коли зрозуміли, що з першого разу провести переворот неможливо, бо є населення України, яке ніколи не погодиться на ті докорінні зміни (розрив з Росією, зміна історичного календаря, перейменування усієї країни з точки зору повністю переписування історії), коли люди це не приймуть, тоді був здійснений наступний сценарій", — висловилася вона.

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"Було взято людину, навіть групу людей, які були оголошені міжнародно визнаними рукоподатними політиками, на яких була зроблена ставка. І ось так вони були приведені до влади! Через кровопролиття, через коктейлі Молотова! Ті ж самі коктейлі Молотова, які були застосовані у Венесуелі!" — продовжила свої необґрунтовані умовиводи речник МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що США і НАТО готують передачу зброї венесуельській опозиції. За її словами, до цієї операції залучать українську компанію "Антонов".

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на її обурення з цього приводу і розгромив цинічну брехню Захарової про нібито допомогу РФ для Донбасу, під якою маскують поставки зброї для окупантів.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Марія Захарова
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Пигин Макс
Пигин Макс
Только скачущее стадо баранов уверено, что это именно они совершили госпереворот. Все остальные прекрасно понимают, что всё это дело рук пиндосов. Ну не живётся им спокойно. Любят они раскачивать...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сходство расеи и Венесуэлы становится все больше. паРаша деградирует до состояния одичалым страны и этим скоро догонит Венесуэлу. Наркозависимой Захаровой все это мерещится. Пора и не свою парашу обратить внимание!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Вколите тетке галоперидолу, а то еще просто разорвёт на пикушки!!!
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