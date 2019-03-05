"Ті самі коктейлі Молотова!" Захарова знайшла зв'язок між Україною та Венесуелою

Скандальна офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що революція у Венесуелі повністю ідентична тій, що відбулася в Україні у 2014 році.
За її словами, зміна влади в обох країнах нібито сталася після силового втручання Заходу і організації "держперевороту". Безглуздими міркуваннями одіозна дипломат країни-агресора поділилася в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Марія Захарова
Скріншот відео
"А Україну не нагадує? Та один в один! Те ж саме! Коли зрозуміли, що з першого разу провести переворот неможливо, бо є населення України, яке ніколи не погодиться на ті докорінні зміни (розрив з Росією, зміна історичного календаря, перейменування усієї країни з точки зору повністю переписування історії), коли люди це не приймуть, тоді був здійснений наступний сценарій", — висловилася вона.
"Було взято людину, навіть групу людей, які були оголошені міжнародно визнаними рукоподатними політиками, на яких була зроблена ставка. І ось так вони були приведені до влади! Через кровопролиття, через коктейлі Молотова! Ті ж самі коктейлі Молотова, які були застосовані у Венесуелі!" — продовжила свої необґрунтовані умовиводи речник МЗС РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова заявила, що США і НАТО готують передачу зброї венесуельській опозиції. За її словами, до цієї операції залучать українську компанію "Антонов".
Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відповів на її обурення з цього приводу і розгромив цинічну брехню Захарової про нібито допомогу РФ для Донбасу, під якою маскують поставки зброї для окупантів.
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