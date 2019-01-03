МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Ти здохнеш!'' У Криму жорстоко побили кримськотатарського активіста

1.9тЧитати матеріал російською

У Криму невідомі напали на кримськотатарського активіста Ризу Асанова.

За його словами, з акценту це були явно прибульці з Росії. Чоловіка побили до втрати свідомості та кинули біля машини.

"Я відчув різкий біль в області правого плеча. Помітив чорний довгастий предмет, схожий на палицю", – розповів він на своїй сторінці в Facebook.

Новини
Не повертаючи Крим і Донбас: Путіну підказали ''схему'' виходу з-під санкцій

Риза Асанов

Риза Асанов

Скріншот із відео

Потім він почув чоловічий голос, який сказав: "Це останнє попередження". Другий голос потім сказав: "У нашу наступну зустріч ти здохнеш".

За словами Асанова, коли він дістався до лікарні, йому діагностували забої і струс мозку. У поліції, де активіст написав заяву про напад, окупанти йому не видали підтвердження про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олександр Левченко заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за будівництво 60-кілометрового забору на кордоні анексованого Криму з материковою Україною.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
7
11
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Акцент , пришелец из мордора.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Антибандеровец Yuri, Акцент Владимирович. Тайный брат Наитемнейшего.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Точно пришельцы были не с Марса?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Жалко, что это не правда. "Активистам" чемодан-вокзал-Украина
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги