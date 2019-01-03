''Ти здохнеш!'' У Криму жорстоко побили кримськотатарського активіста

У Криму невідомі напали на кримськотатарського активіста Ризу Асанова.

За його словами, з акценту це були явно прибульці з Росії. Чоловіка побили до втрати свідомості та кинули біля машини.

"Я відчув різкий біль в області правого плеча. Помітив чорний довгастий предмет, схожий на палицю", – розповів він на своїй сторінці в Facebook.

Риза Асанов Скріншот із відео

Потім він почув чоловічий голос, який сказав: "Це останнє попередження". Другий голос потім сказав: "У нашу наступну зустріч ти здохнеш".

За словами Асанова, коли він дістався до лікарні, йому діагностували забої і струс мозку. У поліції, де активіст написав заяву про напад, окупанти йому не видали підтвердження про це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олександр Левченко заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за будівництво 60-кілометрового забору на кордоні анексованого Криму з материковою Україною.