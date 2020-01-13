The New York Times докладно відтворив трагічний рейс українського літака в Ірані: відео

Американське видання The New York Times докладно відтворило рейс PS752 Boeing 737 (літака МАУ), через катастрофу якого загинули 176 осіб.

Трагічний рейс лайнера тривав 7 хвилин. З аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані літак злетів в 6:12 (4:42 за Києвом) і прямував на північний захід. За три хвилини Boeing вже був на висоті близько 2,4 км і чітко відображався на радарах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В 6:12 електронні системи почали давати збій і літак передав останній сигнал. При цьому судно МАУ продовжувало політ, але вже близько 6:15 в нього влучила ракета.

Відзначається, що в кількох кілометрах від місця падіння літака знаходяться секретні військові бази Ірану, де розташовані протиповітряні системи.

Після удару літак летів ще кілька хвилин і впав в 16 км від місця, де був зафіксований останній переданим диспетчерам сигнал.

За опублікованими раніше даними, літак розвернувся назад в сторону аеропорту Тегерана. Буквально перед катастрофою в 6:19 на борту стався другий вибух.

Останній рейс Boeing 737 Nytimes

Останній рейс Boeing 737 Nytimes

Останній рейс Boeing 737 Nytimes

Останній рейс Boeing 737 Nytimes

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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