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13 січня • оновлено в 07:05
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The New York Times докладно відтворив трагічний рейс українського літака в Ірані: відео

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Американське видання The New York Times докладно відтворило рейс PS752 Boeing 737 (літака МАУ), через катастрофу якого загинули 176 осіб.

Трагічний рейс лайнера тривав 7 хвилин. З аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані літак злетів в 6:12 (4:42 за Києвом) і прямував на північний захід. За три хвилини Boeing вже був на висоті близько 2,4 км і чітко відображався на радарах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В 6:12 електронні системи почали давати збій і літак передав останній сигнал. При цьому судно МАУ продовжувало політ, але вже близько 6:15 в нього влучила ракета.

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Відзначається, що в кількох кілометрах від місця падіння літака знаходяться секретні військові бази Ірану, де розташовані протиповітряні системи.

Після удару літак летів ще кілька хвилин і впав в 16 км від місця, де був зафіксований останній переданим диспетчерам сигнал.

За опублікованими раніше даними, літак розвернувся назад в сторону аеропорту Тегерана. Буквально перед катастрофою в 6:19 на борту стався другий вибух.

Останній рейс Boeing 737

Останній рейс Boeing 737

Nytimes

Останній рейс Boeing 737

Останній рейс Boeing 737

Nytimes

Останній рейс Boeing 737

Останній рейс Boeing 737

Nytimes

Останній рейс Boeing 737

Останній рейс Boeing 737

Nytimes

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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Mega Death
Mega Death
Забыли уже про самолет))
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