Теж військова: журналісти знайшли дівчину Альону київського "мінера". Фотофакт

У мережі показали дівчину військового Олексія Белька, зрада якої нібито підштовхнула його до "захоплення" моста Метро в Києві.

Фото опублікувала "ТСН" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що дівчину звуть Альона, вона 1989 року народження. Кохана Белька також військовослужбовець. Коментувати пригоду на мосту вона відмовилася.

Дівчина "мінера" моста Метро Белька ТСН

Дівчина "мінера" моста Метро Белька ТСН

Нагадаємо, Белько не підпускав до себе правоохоронців на мосту і вимагав привести до нього дівчину. Чоловік кричав "Альона! Альона!"

Незабаром правоохоронці повідомили, що чоловік нібито переніс сильне потрясіння після того, як дівчина зрадила йому з іншим військовим.

Журналісти знайшли дівчину Олену київського "мінера" Соцмережі

Що відомо про Белька, читайте тут.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Увечері, 18 вересня, на мосту Метро чоловік зупинив машину, вийшов і заявив, що збирається підірвати міст.

Рух транспорту на мосту було перекрито, поїзди метро ходили тільки до станції "Арсенальна". Люди були змушені йти додому пішки.

Через кілька годин силовики затримали і роззброїли мінера. Ним виявився 42-річний виходець із Криму, колишній військовослужбовець Олексій Белько. У нього вдома провели обшуки.

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