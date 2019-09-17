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17 вересня • оновлено в 18:08
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/ Розслідування

"Теж покликали Росію!" Донбасу показали знакове фото "мертвої" Абхазії

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У мережі з'явилося моторошне фото руїн захопленої Росією грузинської Абхазії. На ньому видно зруйновані будівлі, на дахах яких почали рости дерева, і запустіння.

Знакову світлину опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він зазначив, що така ж доля загрожує окупованому Донбасу.

"Донбас! Абхазія теж покликала Росію в гості! Ви готові до інтеграції? Ви готові до "процвітання" і "розвитку"?" – застережливо звернувся захисник України до жителів ОРДЛО, які підтримують окупантів.

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Руїни Абхазії

Руїни Абхазії

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото знищеного мародерами в Донецьку гіпермаркету "Метро". Його почали грабувати ще в травні 2014 року, коли йшли бої за донецький аеропорт. Через п'ять років від гіпермаркету не залишилося і стін. Каркаси були вивезені і здані на металобрухт.

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Теми
Війна в Грузії Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Грузія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отупление скачущей биомассы, выходит на новый уровень!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
У этого (этой) штырлыца в голове даже не тараканы, там зелёные мухи. Почему бы не показать мусорный бак и написать, что при Грузии такого не было?
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