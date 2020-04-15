Тетерук назвав головну умову "зачистки" Донбасу

"Зачистка" окупованих територій Донбасу стане можливою, коли їх фінансування Російською Федерацією стане нерегулярним.

Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України можливе за умови проведення комплексної, потужної політики Верховним головнокомандувачем, президентом України. Таку думку в ефірі ObozTV висловив екснардеп України Андрій Тетерук.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна скористатися ситуацією істотного ослаблення боєздатності "армій" "ДНР" і "ЛНР", про яку заявив ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), Тетерук сказав: "Треба мати сильну позицію на зовнішньополітичному фронті та одностайну підтримку наших партнерів-союзників, які допомагають Україні вистояти в протистоянні з Російською Федерацією".

"Одночасно треба тиснути на РФ через зовнішні, дипломатичні чинники, зробити її перебування на території України настільки незрівнянно коштовним, щоб Росія просто не була в змозі далі фінансувати своє перебування на території як Донецької та Луганської областей, так і на півострова Крим", – продовжив він.

"Після того як це фінансування буде нерегулярним, непостійним, можна зробити зачистку української території та відновлення державних кордонів, нашого суверенітету й територіальної цілісності з мінімальною шкодою для мирного населення", – запевнив екснардеп.

"Але повинна бути комплексна, чітка, ідеологічна, потужна політика, що проводиться верховним головнокомандувачем", – підкреслив він.

"Зачистка" Донбасу: Андрій Тетерук назвав умову

Нагадаємо, ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін заявив про те, що наразі Збройні сили України значно переважають сили донбаських "республік" і могли б розгромити останніх протягом 2 днів за умови, що російська регулярна армія не надаватиме їм підтримку.

Як писав OBOZREVATEL, терорист "ДНР", засновник батальйону бойовиків "Схід" Олександр Ходаковський зізнався, що у псевдореспублік немає шансів захопити всю територію лівобережної України.