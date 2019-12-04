"Тестів не було": у скандалі з Героєм України спливла гучна деталь

Рекомендація про звільнення із ЗСУ Героя України Євгена Межевікіна (Адама) є примхою заступника командувача військами ОК "Північ" Сергія Литвинова. Адже ніяких тестів з оцінювання професійної підготовки танкіста не проводилося.

Про це сам Межевікін написав на особистій сторінці у Facebook, підкресливши, що не переслідує ніяких політичних цілей у скандал, що спалахнув, а лише хоче відновити справедливість.

Євген Межевікін Facebook Оксани Коваленко

"Друзі! Дякую! Тільки прошу без політики! Це досі роз'єднує суспільство! Основний посил – це боротьба з тими, хто руйнує країну, ЗСУ. І в цій боротьбі потрібно не мовчати, хто має інформацію, а об'єднатися і не давати це робити на своєму рівні. Хоч і складно та іноді боляче. Тому що багато посадових осіб були і при старій, і при новій владі! Будьте кулаком, а не розсунутими пальцями!" – написав Герой України.

"Тим хто запитує, чому не можна тестувати Адама із зоряною хворобою! Так ось, ніякого тестування на цій посаді взагалі не було! І результат – примха посадової особи в офіцерських погонах!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія (Адама) Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити із ЗСУ.

Межевікіну в оціночній карті військовослужбовця поставили оцінки "3" із найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язками на своїй посаді через лікарняні.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк пообіцяв розібратися зі скандальною ситуацією і взяв її під особистий контроль.

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