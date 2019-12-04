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4 грудня • оновлено в 16:43
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"Тестів не було": у скандалі з Героєм України спливла гучна деталь

2.2т
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Рекомендація про звільнення із ЗСУ Героя України Євгена Межевікіна (Адама) є примхою заступника командувача військами ОК "Північ" Сергія Литвинова. Адже ніяких тестів з оцінювання професійної підготовки танкіста не проводилося.

Про це сам Межевікін написав на особистій сторінці у Facebook, підкресливши, що не переслідує ніяких політичних цілей у скандал, що спалахнув, а лише хоче відновити справедливість.

Євген Межевікін

Євген Межевікін

Facebook Оксани Коваленко

"Друзі! Дякую! Тільки прошу без політики! Це досі роз'єднує суспільство! Основний посил – це боротьба з тими, хто руйнує країну, ЗСУ. І в цій боротьбі потрібно не мовчати, хто має інформацію, а об'єднатися і не давати це робити на своєму рівні. Хоч і складно та іноді боляче. Тому що багато посадових осіб були і при старій, і при новій владі! Будьте кулаком, а не розсунутими пальцями!" – написав Герой України.

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"Тим хто запитує, чому не можна тестувати Адама із зоряною хворобою! Так ось, ніякого тестування на цій посаді взагалі не було! І результат – примха посадової особи в офіцерських погонах!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгенія (Адама) Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити із ЗСУ.

  • Межевікіну в оціночній карті військовослужбовця поставили оцінки "3" із найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язками на своїй посаді через лікарняні.

  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк пообіцяв розібратися зі скандальною ситуацією і взяв її під особистий контроль.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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