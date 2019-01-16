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Тесть заощадив: у справі НАБУ проти Геращенка з'явився несподіваний поворот

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Національне антикорупційне бюро не знайшло ознак злочину у справі за фактом незаконного збагачення народного депутата України Антона Геращенка ("Народний фронт").

Її відкрили після того, як з'ясувалося, що політик живе в орендованій квартирі на 200 кв. м у Києві вартістю $3 тис. на місяць, а також придбав два автомобілі нібито за гроші тестя-пенсіонера Олексія Шамбура, повідомляє Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Антон Геращенко

Антон Геращенко

"Наші гроші"

Детективи зазначили, що не можуть перевірити доходи тестя Геращенка. Кошти на купівлю авто і оплату елітного житла для зятя він нібито заощадив у 1991-1996 під час роботи на ТОВ "Азов-Бюро", а також від отримання спадщини.

Відомості про доходи тестя Геращенка

Відомості про доходи тестя Геращенка

Bihus. Info

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Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2016 року Шамбур не отримував доходу, а після 2016 року одержав близько 270 тис. грн за підприємницьку діяльність. Отже він не міг платити $3 тис. щомісяця за оренду житла.

Сам Геращенко орендувати таку дорогу квартиру теж не міг, оскільки в декларації його дохід становить трохи більше 100 тис. грн на рік.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Руки прочь от Геракла!!!
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Сидоренко Константин
Сидоренко Константин
АХАХА По губам опять народу Украины поводили. Да-да. Тесть-пенсионер всю жизнь копил, и, наконец, решил подарить любимому зятю именно сейчас.
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