Тесть заощадив: у справі НАБУ проти Геращенка з'явився несподіваний поворот

Національне антикорупційне бюро не знайшло ознак злочину у справі за фактом незаконного збагачення народного депутата України Антона Геращенка ("Народний фронт").

Її відкрили після того, як з'ясувалося, що політик живе в орендованій квартирі на 200 кв. м у Києві вартістю $3 тис. на місяць, а також придбав два автомобілі нібито за гроші тестя-пенсіонера Олексія Шамбура, повідомляє Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Антон Геращенко "Наші гроші"

Детективи зазначили, що не можуть перевірити доходи тестя Геращенка. Кошти на купівлю авто і оплату елітного житла для зятя він нібито заощадив у 1991-1996 під час роботи на ТОВ "Азов-Бюро", а також від отримання спадщини.

Відомості про доходи тестя Геращенка Bihus. Info

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2016 року Шамбур не отримував доходу, а після 2016 року одержав близько 270 тис. грн за підприємницьку діяльність. Отже він не міг платити $3 тис. щомісяця за оренду житла.

Сам Геращенко орендувати таку дорогу квартиру теж не міг, оскільки в декларації його дохід становить трохи більше 100 тис. грн на рік.

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