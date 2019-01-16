Тесть заощадив: у справі НАБУ проти Геращенка з'явився несподіваний поворот

Національне антикорупційне бюро не знайшло ознак злочину у справі за фактом незаконного збагачення народного депутата України Антона Геращенка ("Народний фронт").
Її відкрили після того, як з'ясувалося, що політик живе в орендованій квартирі на 200 кв. м у Києві вартістю $3 тис. на місяць, а також придбав два автомобілі нібито за гроші тестя-пенсіонера Олексія Шамбура, повідомляє Bihus.Info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Антон Геращенко
"Наші гроші"
Детективи зазначили, що не можуть перевірити доходи тестя Геращенка. Кошти на купівлю авто і оплату елітного житла для зятя він нібито заощадив у 1991-1996 під час роботи на ТОВ "Азов-Бюро", а також від отримання спадщини.
Відомості про доходи тестя Геращенка
Bihus. Info
Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2016 року Шамбур не отримував доходу, а після 2016 року одержав близько 270 тис. грн за підприємницьку діяльність. Отже він не міг платити $3 тис. щомісяця за оренду житла.
Сам Геращенко орендувати таку дорогу квартиру теж не міг, оскільки в декларації його дохід становить трохи більше 100 тис. грн на рік.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".