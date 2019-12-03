Теща сховала кінці у воду: прокурор Харківської області потрапив в скандал

Теща прокурора Харківської області Олександра Фільчакова після виходу розслідування на OBOZREVATEL "закрила" свою сторінку на "Однокласниках".

Олена Шуміліна продовжує користуватися забороненою в Україні російською соціальною мережею, проте тепер інформація доступна тільки її друзям.

Олександр Фільчаков Колаж

Теща прокурора Харківської області Олена Шуміліна

Теща прокурора, за інформацією джерел, проживає на окупованій території в Луганській області. У профілі соцмережі вона також це вказує – місто Антрацит.

Це, звичайно, не є злочином, однак жінка примудряється дарувати дочцi чималі суми готівки. При цьому викликає питання джерело доходів на окупованій території.

З уже відомих подарунків, зроблених тещею обласного прокурора – 270 тисяч гривень і автомобіль BMW X5 (право користування).

Відзначимо, що це другий такий автомобіль у прокурорської сім'ї. Сам Олександр Фільчаков також їздить на BMW X5, однак в декларації вказано, що його в користування синові передав батько.

До недавнього часу Юлія Фільчакова також працювала в прокуратурі. Вона звільнилася щойно її чоловік був призначений новим прокурором Харківської області.

Призначення Фільчакова прокурором області вже назвали великою помилкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов назвав призначення Олександра Фільчакова прокурором Харківської області найскандальнішим призначенням нової влади.

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