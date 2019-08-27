"Слідчий уникає": з'явилася нова деталь у скандальній ДТП з тещею Притули

Захисник тещі шоумена Сергія Притули і депутата Віталія Хомутинніка Лілії Сопельник стверджує, що його підзахисна готова надавати допомогу потерпілим у гучній ДТП.

"Не знаю, звідки пішла інформація про те, що моя підзахисна не надає допомогу постраждалим. Я можу сказати, що це не відповідає дійсності", – у коментарі OBOZREVATEL сказав адвокат Сопельник Мар'ян Мацула.

Лілія Сопельник, теща двох відомих українців Facebook Лілії Сопельник

За його словами, матеріальну підтримку готові надати в тих розмірах, у яких визначить сторона потерпілих. "Ми говорили про це і на суді. Як тільки сторона потерпілих визначиться, чи хоче вона прийняти компенсацію, і в яких розмірах, ми готові все оплатити", – пояснив OBOZREVATEL адвокат Мацула.

Однак на запитання, в чому ж була причина ДТП і чи дійсно з Лілією Сопельник трапився якийсь напад, адвокат відповідати відмовився.

Зі свого боку сторона захисту потерпілих заявляє, що слідчий уникає спілкування з ними, а суд відбувся без їхньої участі, оскільки їх просто про це не сповістили.

Сопельник на позашляховику розчавила матір і сина

"Слідчий, скажімо так, ухиляється від спілкування з нами. У суботу він нам видав тільки папірець про те, що відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Так само суд пройшов без участі сторони потерпілих, нас про це не сповістили. Тому ми будемо оскаржувати рішення суду щодо запобіжного заходу – нічного домашнього арешту", – сказав OBOZREVATEL адвокат постраждалої сторони Юрій Сухов.

Що стосується контактів із винуватицею аварії, то, переконує він, був тільки один дзвінок.

"Подзвонив чоловік моєму колезі, який також займається цією справою. Він не представився, сказав, що вона не спеціально наїхала на матір із дитиною. Коли колега почав з'ясовувати, в чому ж суть його дзвінка, чоловік кинув слухавку", – говорить Сухов.

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Поки, за словами адвоката потерпілих, сім'я Сопельник не виходила з пропозицією про надання матеріальної допомоги в лікуванні.

Жінка, яка потрапила під колеса позашляховика Лілії Сопельник, перебуває в лікарні швидкої допомоги у важкому стані. У неї черепно-мозкова травма, зламана ключиця, роздроблені тазостегнові кістки й пошкоджені внутрішні органи.

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"Лікарі зазначили, що тільки через два тижні, коли мине криза, зможуть щось сказати про те, чи буде вона пересуватися і скільки часу займе реабілітація. Поки ніяких прогнозів вони не дають", – пояснив Сухов.

У 9-річного хлопчика, який зараз в Охматдиті, так само черепно-мозкова травма, зламані два ребра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Сім'я Лілії Сопельник, тещі шоумена Сергія Притули і депутат від "Відродження" Віталія Хомутинніка, яка буквально знесла у дворі будинку по Дніпровській набережній в столиці матір із дитиною, не надає ніякої допомоги постраждалим.

Також стала активно поширюватися інформація про судому або навіть напад хвороби Паркінсона у Лілії Сопельник під час наїзду.

Лілія Сопельник – бізнесвумен із Донецька. Вона володіє декількома фірмами, разом із чоловіком вони мають компанію, яка займається будівництвом. А її чоловік перебував у декількох партіях, у 2012 році намагався балотуватися від партії "Удар" Віталія Кличка, а також працював помічником депутата у свого зятя, мільярдера Віталія Хомутинніка.

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