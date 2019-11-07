"Готовий дати свідчення": террорист Цемах висунув ультиматум щодо справи МН17

Екскомандир підрозділу ППО терористичного угрупування "ДНР" Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим із Нідерландів, які розслідують справу про катастрофу "Боїнга" рейсу MH17 у липні 2014 року.
Однак за умови, що "допит відбуватиметься тільки у нього на батьківщині". Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російський "Інтерфакс".
Він зазначив, що Цемах готовий давати свідчення у випадку забезпечення його прав.
Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17
Колаж
"Зрозуміло, допит може відбуватися тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", – заявив Кучерена, додавши, що його підзахисний має намір довести невинуватість.
Водночас адвокат наголосив, нібито Цемах опинився у ситуації, яка зайшла у глухий кут – його, як ключового фігуранта справи про катастрофу MH17, оголосили в розшук у РФ, через що він не може виїхати на російську територію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
У мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.
3 вересня Київська апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.
Він став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.
11 вересня дочка фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, зазначивши, що вони їдуть додому.
Статус Цемаха у справі про катастрофу МН17 змінили зі свідка на підозрюваного.
Нідерланди звернулися до Росії з проханням розшукати Цемаха.
Пізніше Цемах розповів у інтерв'ю колишньому головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському про "викрадення" і катастрофу МН17.
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