Головна Новини
7 листопада • оновлено в 18:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Готовий дати свідчення": террорист Цемах висунув ультиматум щодо справи МН17

Читати матеріал російською

Екскомандир підрозділу ППО терористичного угрупування "ДНР" Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим із Нідерландів, які розслідують справу про катастрофу "Боїнга" рейсу MH17 у липні 2014 року.

Однак за умови, що "допит відбуватиметься тільки у нього на батьківщині". Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що Цемах готовий давати свідчення у випадку забезпечення його прав.

Новини
"Кат" МН17 Цемах зібрався до ЄСПЛ із позовом проти України

Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17

Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17

Колаж

"Зрозуміло, допит може відбуватися тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", – заявив Кучерена, додавши, що його підзахисний має намір довести невинуватість.

Водночас адвокат наголосив, нібито Цемах опинився у ситуації, яка зайшла у глухий кут – його, як ключового фігуранта справи про катастрофу MH17, оголосили в розшук у РФ, через що він не може виїхати на російську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Цемах
Місце
Україна
Теги
Авіакатастрофа Боїнг МН17 терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
20
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
убийца 80 детей и пособник путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Малахoв Егор
Малахoв Егор
Кожедуб ruslan, Согласен про детей, но кроме этих детей, Пор ошенко также виновен в убийстве тысяч украинцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel