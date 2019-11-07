"Готовий дати свідчення": террорист Цемах висунув ультиматум щодо справи МН17

Екскомандир підрозділу ППО терористичного угрупування "ДНР" Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим із Нідерландів, які розслідують справу про катастрофу "Боїнга" рейсу MH17 у липні 2014 року.

Однак за умови, що "допит відбуватиметься тільки у нього на батьківщині". Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що Цемах готовий давати свідчення у випадку забезпечення його прав.

Володимир Цемах, підозрюваний у справі MH17 Колаж

"Зрозуміло, допит може відбуватися тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", – заявив Кучерена, додавши, що його підзахисний має намір довести невинуватість.

Водночас адвокат наголосив, нібито Цемах опинився у ситуації, яка зайшла у глухий кут – його, як ключового фігуранта справи про катастрофу MH17, оголосили в розшук у РФ, через що він не може виїхати на російську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!