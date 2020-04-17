Терпіти не стали: ЗСУ провчили терористів Путіна на Донбасі

Кирило Лютий Розслідування 18:42, 17.04.2020

У зоні ООС на Донбасі в п'ятницю, 17 квітня, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях захисників України.

Терористи застосували гранатомети і кулемети біля населених пунктів Опитне, Гнутове і Старогнатівка. Однак ЗСУ дали адекватну відповідь окупантам.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни вчасно припинили злочинні дії російських найманців. Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів немає", – відзначили в штабі ООС.

Ілюстрація. Війна на Донбасі
Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР".

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