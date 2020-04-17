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17 квітня • оновлено в 19:56
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Терпіти не стали: ЗСУ провчили терористів Путіна на Донбасі

2.4т
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У зоні ООС на Донбасі в п'ятницю, 17 квітня, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Про це сказано у зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях захисників України.

Терористи застосували гранатомети і кулемети біля населених пунктів Опитне, Гнутове і Старогнатівка. Однак ЗСУ дали адекватну відповідь окупантам.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни вчасно припинили злочинні дії російських найманців. Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів немає", – відзначили в штабі ООС.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: На кладбищах Днепра уже вырыто не меньше 20 могил для свежих "хирургических отходов"..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
абасратые, смотрим на Ю т уб: Соц опрос Верите ли вы,что Россия нападет на Украину
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1
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Zhikharev Dmitry, эрефия уже напала в 2014.
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