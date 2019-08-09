"Терпіти не будемо": ветеран АТО закликав жорстко помститися за загиблих на Донбасі

Україна повинна максимально жорстко відповісти на вбивство терористами "ДНР" чотирьох військовослужбовців поблизу Павлополя Донецької області.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Юрій Кочевенко. Він навів у приклад армію Ізраїлю.

"Можливо, це неполіткоректна позиція в контексті нинішньої державної політики щодо мирного врегулювання, але якщо ворог буде знати, що на кожну провокацію він отримає жорстку відповідь, що мало їм не здасться, то вони щоразу думатимуть, перш ніж це робити. Це ізраїльський підхід, коли ми за одного будемо відповідати, як за батальйон", – заявив Кочевенко.

За словами ветерана АТО, дипломатична гнучкість української влади в питанні мирного врегулювання не повинна перетворитися на м'якість. При цьому він зазначив, що перемир'я на Донбасі не дотримували і за минулої влади.

"Мене обурює, чому така реакція президента і суспільства виникла після того, як загинули одразу четверо. Коли четверо в один день – це ми терпіти не будемо, будемо реагувати. А коли четверо за 4 дні, по одному на день, то вже ніби й не так страшно. У нас за липень загинуло 14 осіб, захищаючи Україну – і нічого. З початку президентства Зеленського понад 50 загинуло. А тут – четверо..." – підкреслив Кочевенко.

"Має бути послідовна державна політика – по-перше, щодо мирного врегулювання, по-друге, щодо недопущення провокацій, адекватної відповіді. Наші військовослужбовці мають право і повинні мати можливість себе захистити", – зазначив учасник війни на Донбасі.

За його словами, "коли для ворога питання провокації проти українських Збройних сил стане питанням ризику для власного життя, тоді цих провокацій не буде".

"А так – піду стрельну в "укропа", мені все одно нічого за це не буде. Таке "укропосафарі" ми вже проходили. Тільки жорстка відповідь на провокацію дає можливість це зупинити", – уклав він.

Загиблі бійці ВСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських військових, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. За словами Зеленського, він "попросив вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей".

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