Терпить пекельні болі: в Чернівцях п'яний батько підпалив 16-річну дочку і ледь не убив її. Фото 18+

У Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Чернівецькій області, 10 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що до лікарні доставили неповнолітню чернівчанку з опіками, які вона отримала внаслідок загорання будинку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що в приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка. Донька намагалася вгамувати батька, але він поводився агресивно.

Батько у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку ФБ Катерини Пономарьової

Взявши пляшку з бензином, він облив ним кімнату та доньку. Рідина загорілася і вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця злочину.

Патрульні поліцейські упродовж години розшукали зловмисника та доставили до Шевченківського відділення поліції. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) та пункту 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває.

Батько у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку ФБ Катерини Пономарьової

Як повідомляє інформаційне агентство АСС, дівчинка отримала численні опіки рук, обличчя та дихальних шляхів. Їй допомагають волонтери та колектив школи, де навчається постраждала.

"Дитина на знеболювальних, які не знеболюють повністю (дозу не можно збільшити), але через біль вона посміхається і називає себе – дитина-позитив", – пише на своїй сторінці у Фейсбук волонтерка Катерина Пономарьова.

Донори активно здають кров та плазму для дівчини у Чернівецькому обласному центрі крові. Потрібна будь-яка група та резус, йдеться у групі "Одна кров Чернівці" на Фейсбук. Переливання плазми дівчинці проводять щодня, тому кров потрібна постійно.

Донори здають кров для дівчини, яку намагався спалити батько ФБ "Одна кров Чернівці"

Донори здають кров для дівчини, яку намагався спалити батько ФБ "Одна кров Чернівці"

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