Терости "Л/ДНР" влаштували провокацію на Донбасі: в штабі ООС повідомили деталі

Російські терористи "Л/ДНР" 2 серпня здійснили два провокативних обстріли позицій Об’єднаних сил, втім ЗСУ вдалося втримати контроль над ситуацією.

Відтак, значних порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, втрат та поранених серед українських воїнів немає. Про це повідомили у щоденному ранковому зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки. Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", – сказано у повідомленні армійців.

Від початку поточної доби, 3 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів української армії обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Що стосується роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, то через "Станицю Луганську" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб, а у зворотному напрямку – 739. З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонували.

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