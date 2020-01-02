Терористів на Донбасі почали зганяти у "штрафбати"

Командування російських окупаційних військ почало масово вдаватися до практики формування на Донбасі "штрафних рот".

Вони створюються на базі з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів терористів, повідомляє пресслужба Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зазначається, що штрафні підрозділи окупанти комплектують офіцерами, сержантами і рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції чи відкрито висловлювали невдоволення умовами служби.

Терористи "ДНР" ipress.ua

"Штрафників противник використовує на найнебезпечніших ділянках на лінії зіткнення. При цьому за їхній рахунок створюються так звані "групи швидкого реагування". Разом з тим, в зазначених підрозділах зберігається найвищий рівень правопорушень, зокрема випадки вбивств, що пов'язано з конфліктами між офіцерами та їхніми підлеглими. Убиті зараховуються до втрат нібито в результаті обстрілів підрозділами Об'єднаних сил", – йдеться у зведенні Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами і вбивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

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