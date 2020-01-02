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2 січня • оновлено в 15:00
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/ Розслідування

Терористів на Донбасі почали зганяти у "штрафбати"

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Командування російських окупаційних військ почало масово вдаватися до практики формування на Донбасі "штрафних рот".

Вони створюються на базі з'єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів терористів, повідомляє пресслужба Міноборони України, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зазначається, що штрафні підрозділи окупанти комплектують офіцерами, сержантами і рядовими, які причетні до скоєння злочинів, самовільно залишали передові позиції чи відкрито висловлювали невдоволення умовами служби.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

ipress.ua

"Штрафників противник використовує на найнебезпечніших ділянках на лінії зіткнення. При цьому за їхній рахунок створюються так звані "групи швидкого реагування". Разом з тим, в зазначених підрозділах зберігається найвищий рівень правопорушень, зокрема випадки вбивств, що пов'язано з конфліктами між офіцерами та їхніми підлеглими. Убиті зараховуються до втрат нібито в результаті обстрілів підрозділами Об'єднаних сил", – йдеться у зведенні Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами і вбивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Юг Руси
Юг Руси
Ипаать! Ну и пурга ))))))))))))
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zhukov vanya
zhukov vanya
филя филя, Филя пурга это ваш стиль,у нас только факты комментарии.
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филя филя
филя филя
Юг Руси, это не пурга. это обычная пропаганда. так делалось всегда. и пропаганда не обязательно должна быть правдой. даже наоборот чем пурга пургее тем лучше)
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