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30 квітня • оновлено в 06:03
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Терористів "ДНР" спіймали на ницому фейку про ЗСУ: спливло знакове фото

1.8т
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Російські окупанти видали фотографію, де українські воїни і волонтери привезли допомогу жителям Донбасу, за акт "мародерства" бійцями ЗСУ.

Спробу дискредитувати захисників України викрив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Він порівняв оригінальну добірку фото, де патріоти розповідають про доставку жителям Мар'їнки гуманітарної допомоги у вигляді побутової техніки, з вирваною з контексту однією світлиною, яку рознесли пропагандисти бойовиків.

На ньому двоє воїнів стоять на тлі вантажного автомобіля з холодильником. Саме цей кадр окупанти спробували видати за докаказательство "мародерства" з боку українських військовослужбовців.

Справжній допис про допомогу ЗСУ і волонтерів жителям Мар'їнки

Справжній допис про допомогу ЗСУ і волонтерів жителям Мар'їнки

Facebook Анатолія Штефана

Фейк терористів про "мародерів"

Фейк терористів про "мародерів"

Facebook Анатолія Штефана

"Яскравий приклад, як годують "вату" лайн*м, створюючи фейки про "мародерів" серед військовослужбовців ЗСУ", – обурився офіцер.

В обговоренні під постом люди також розсердилися на цинічне перекручування правди спільниками кремлівських загарбників.

"Крутяк, особливо, коли хлопців знаєш особисто", "Вони завжди так роблять", "Півня слухати – себе не поважати", – пишуть у коментарях.

Терористів "ДНР" спіймали на ницому фейку про ЗСУ: спливло знакове фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у "ДНР" поширили ще один безглуздий фейк про Україну, на цей раз заявивши, що коронавірус COVID-19 нібито могли розробити в лабораторіях нашої країни.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда АТО на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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злой укр
злой укр
Штырьлицу спиз...еть-шо мне высморкаться.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ага, и по поште тоже посылки не отправляли с награбленным...)))
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