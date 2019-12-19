Терористи знову напали на ЗСУ на Донбасі: є поранений

За минулу добу російські окупації війська сім разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Під час обстрілу один український військовий отримав поранення.

Також під ворожим вогнем загинув місцевий житель, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник застосовував гранатомети різних систем, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи здійснили два обстріли:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Мапа ООС mediarnbo.org

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

біля населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч із Водяним – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік від Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

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