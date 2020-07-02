Терористи зміцнюють позиції на ділянці розведення, камери ОБСЄ знищують

Російсько-окупаційні війська цілеспрямовано знищують відеокамери спостереження СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території, щоб приховати свої порушення.

Відповідні факти підтвердили представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляється на сторінці ООС у Facebook. Крім того, бойовики продовжують будівництво бліндажів, зокрема на ділянці розведення поблизу Петрівського Луганської області.

Зазначається, що 30 червня Місія втратила сигнал зі своїх двох камер денного спостереження, встановлених на шахті "Жовтневій".

На початку червня (02.06.2020) у районі селища Петрівське ворог свідомо знищив комплекс відеокамер, які фіксували їх порушення з облаштування фортифікаційних споруд і нарощування наявних мінних полів у межах ділянки розведення сил і засобів № 3 "Петрівське".

22 червня з непідконтрольного селища Саханка окупанти з протитанкового ракетного комплексу калібру 152 мм "Корнет" знищили стаціонарну наглядова камеру біля селища Широкино. 21-го числа бойовики також намагалися підбити камеру, але промахнулися.

"Мета окупантів очевидна – приховано реалізовувати свої злочинні дії щодо поставок озброєння, військової техніки, виключити спостереження за переміщенням особового складу до лінії зіткнення. А також непомітно для спостерігачів Місії проводити подальше вдосконалення фортифікаційних споруд і збільшення наявних мінних полів, як у межах ділянок розведення, так і за межами", – сказано в повідомленні.

Так, 29 червня під час проведення спостережного польоту представниками СММ ОБСЄ на ділянці розведення №3 у районі селища Петрівське було помічено трьох осіб на колишніх позиціях незаконних збройних формувань РФ. Двоє терористів знаходилися в недавно виритому десятиметровому продовження наявної траншеї. Новий окоп ще під час спостереження 7 червня зафіксований не був.

Із цього випливає, що російсько-окупаційні війська продовжують приховано облаштовувати фортифікаційні споруди в межах ділянки розведення сил та засобів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у кількості шести осіб убитими і трьох пораненими. Четверо окупантів загинули в результаті підриву боєкомплекту в одному з бліндажів. Крім того, вибух знищив і ворожу вантажівку УРАЛ.