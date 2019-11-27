Терористи зазнають втрат на Донбасі: Росія зважилася на крайні заходи

Російські окупаційні війська почали вести активну пропаганду для залучення рекрутів до лав бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для підвищення ефективності рекрутингової діяльності окупанти збільшили обсяги поширення відповідної пропаганди з використанням телебачення, радіо, соціальних мереж і наочної агітації. Водночас окупаційними адміністраціями застосовуються приховані заходи щодо обмеження виїзду призовного контингенту в РФ для працевлаштування", – йдеться у зверненні.

У розвідці зазначили, що через брак призовників, Росія комплектує війська на Донбасі найманцями, яких вербують через так звані "патріотичні" громадські організації.

У ГУР додали, що Росія має намір заповнити ряди бойовиків на Донбасі "завдяки введенню на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях обов'язкової "строкової військової служби".

Також у зведенні повідомили, що з початку поточної доби, 27 листопада, ворог двічі обстріляв позиції підрозділів ООС біля Мар'їнки, що в Донецькому напрямку. Втрат серед ЗСУ немає.

Ситуація на Донбасі Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська провели перекидання військової техніки на непідконтрольні Україні частини Донбасу.

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