Терористи зазнали втрат: ЗСУ дали відсіч окупантам на Донбасі

За минулу добу, 21 жовтня, терористи 19 разів порушили режим тиші на Донбасі, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00, троє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, 8 окупантів знищено і ще 2 отримали поранення.

Зазначається, що бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине", — сказано у повідомленні.

На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів і стрілецької зброї.

"Позиції Об'єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер", — зазначили у прес-центрі.

Крім того, з початку доби терористи обстріляли позиції ООС в районі Новотроїцького із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ зазнали втрат після кривавих боїв на Донбасі.