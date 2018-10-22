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Терористи зазнали втрат: ЗСУ дали відсіч окупантам на Донбасі

6.5тЧитати матеріал російською

За минулу добу, 21 жовтня, терористи 19 разів порушили режим тиші на Донбасі, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляється у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00, троє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, 8 окупантів знищено і ще 2 отримали поранення.

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Зазначається, що бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине", — сказано у повідомленні.

На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів і стрілецької зброї.

"Позиції Об'єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер", — зазначили у прес-центрі.

Крім того, з початку доби терористи обстріляли позиції ООС в районі Новотроїцького із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ зазнали втрат після кривавих боїв на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Шо опять? Господи, сколько же они отпоров куда дают?
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3
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Аполлон Безобразов, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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0
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Бандерлогов Сократ
Бандерлогов Сократ
Аполлон Безобразов, Рашебыдло постоянно офицерня гонит в атаку. Видать и заградотряды работают.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Укрофашистские вурдалаки и сатанисты придерживаются не дня без трупа , три осиновых кола вам адским прихвостням
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2
2
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Рысин Алексей, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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0
1
Файбер Моня
Файбер Моня
Эй, "каска тымчука", ты почему так заскромничала? Какие 8 "окупантов"? Надо говорить 800! А то так тебе никто не поверит. ))
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4
4
1 из 2 ответов | показать все
Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Файбер Моня, Хуесос кацапский, пшел ишаку сраку подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная парашная вафлежуйная российская гомосятина !
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0
1

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