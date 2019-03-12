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Терористи заявили про прорив ЗСУ в "ЛНР": озвучено число жертв

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Терористи "ЛНР" заявили про проникнення бійців ЗСУ на окуповану територію Луганської області.

За даними сепаратистських ресурсів, це сталося у вівторок, 12 березня, близько 19:30.

"Диверсійно-розвідувальна група зі складу 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ (під керівництвом героя України Зубанича) в кількості 10 чоловік спробували проникнути на територію "ЛНР" в районі селища Жолобок", - стверджують окупанти.

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Вони заявили, що українські військові зайшли на мінне поле: "Троє людей загинули. Тіла двох забрали товариші по службі, ще один залишається кинутим на полі".

Терористи заявили про прорив ЗСУ в "ЛНР": озвучено число жертв
Терористи заявили про прорив ЗСУ в "ЛНР": озвучено число жертв

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник "ДНР" поскаржився на очевидну перевагу ЗСУ у військовій могутності перед терористами, заявивши, що "їх потихеньку переб'ють, якщо так справа піде й далі".

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ЗСУНовини ДонбасуНовини ЛНРООС
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