Терористи завдали підлий удар: з'явилися трагічні новини з Донбасу

За минулу добу, 29 листопада, російська окупаційна армія сім разів порушила режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що ворог застосовував міномети 82 мм, гранатомети і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли:
неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також п'ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Зведення ООС
mediarnbo.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 22 по 28 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, поранення отримали троє бійців.
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