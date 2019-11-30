Терористи завдали підлий удар: з'явилися трагічні новини з Донбасу

За минулу добу, 29 листопада, російська окупаційна армія сім разів порушила режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що ворог застосовував міномети 82 мм, гранатомети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також п'ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 22 по 28 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, поранення отримали троє бійців.

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