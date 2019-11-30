Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи завдали підлий удар: з'явилися трагічні новини з Донбасу

10.1т
Читати матеріал російською

За минулу добу, 29 листопада, російська окупаційна армія сім разів порушила режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що ворог застосовував міномети 82 мм, гранатомети і стрілецьку зброю.

Новини
"Це не сніг!" Боєць ООС показав, як окупанти криють Донбас забороненою зброєю. Відеофакт

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли:

  • неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

  • поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також п'ять ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

  • біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

  • неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зведення ООС

Зведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 22 по 28 листопада в районі проведення ООС на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненого Мінській угоді зброї, поранення отримали троє бійців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна Донбас ООС Генеральний штаб ЗСУ
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
44
56
Смішно
6
Цікаво
33
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Давно замечено, что прикарпатские западэнцы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания галичанские вуйки презирают и ненавидят украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Штуцер Лёва, ты это своему лечащему психиатру показывал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
На десять честных и благородных ударов ВСУ по Донецку, тяжело ранивших одного гражданского, ополченцы подло убили одного ВСУшника.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну шо за таке?? На каждый питорский ""праведный удар"" воинов свитла ,сепаратисти отвечают ""подлой""ответкой,настолько "подлой"шо воины свитла зажмуриваются от возмущения.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги