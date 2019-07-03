Терористи затихли на Донбасі після потужної відповіді ЗСУ: всі деталі

На Донбасі 2 липня бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню, вісім разів при цьому були застосовані заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

У результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації отримав бойове травмування один український військовий, повідомляє прес-центр ООС.

Також противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Війна на Донбасі "24"

Були обстріляні опорні пункти українських військових біля населених пунктів Лебединське, Мар'їнка, Новотроїцьке, Красногорівка, Широкине, Новолуганське, Болотне.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що ні суперечить мінським домовленостями. За даними розвідки, 2 липня один окупант знищений і двоє поранені", – сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби, 3 липня, ворожих обстрілів українських позицій не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого загинули двоє українських військових, двоє були поранені. У відповідь Збройні сили України ліквідували трьох окупантів, ще п'ятеро отримали поранення.

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