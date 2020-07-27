Терористи "засвітили" маршрут танків, які обстрілюють ЗСУ

У мережу злили маршрут взводу танків РФ під Донецьком.

У мережі з'явилася карта з маршрутом взводу російських танків, які регулярно обстрілюють позиції воїнів Збройних сил України на Донбасі.

Її оприлюднили на Telegram-каналі "Добрий Шубін", уточнивши, що знімок був зроблений в районі донецького аеропорту.

У мережі показали маршрут пересування взводу російських танків під Донецьком Telegram-канал "Добрий Шубін"

Як стверджує автор, всі танки оснащені приладами нічного бачення, а їх екіпажі складаються з росіян. "Все, що потрібно знати про "громадянську війну" в Україні", – відзначається під кадрами, зробленими зі супутника.

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