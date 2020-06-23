Терористи замінували зону розведення під Петрівським, – ОБСЄ

Російські терористи на Донбасі попалися на мінуванні території поблизу ділянки розведення військ "Петрівське".

Про це повідомили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook із посиланням на українську сторону СЦКК питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а також СММ ОБСЄ. Крім того, спостерігачі помітили велике скупчення вагонів-цистерн, ймовірно з паливно-мастильними матеріалами, та важкого озброєння загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

Зокрема, під час спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на непідконтрольних урядові України територіях, поблизу селища Новогригорівка, на полігоні біля селища Міусинськ та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення, а саме:

шість 122 мм буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба";

чотирнадцять 152 мм та 122 мм самохідних гаубиць 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика";

чотирнадцять 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град";

шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра";

шістнадцять 152 мм буксируваних гаубиць Д-20 та 2А65 "МстаБ".

Крім того, на непідконтрольних урядові України територіях на полігоні поблизу селища Мирне, на території об'єкту біля селища Хрустальний та на злітно-посадковій смузі аеродрому в селищі Переможне Луганської області БПЛА СММ виявив:

чотирнадцять зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10" та 9К33 "Оса";

сім 120 мм мінометів 2Б11 "Сани";

шістнадцять 122 мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика";

шість 100 мм буксируваних протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра";

сімнадцять 122 мм буксируваних гаубиць Д-30А "Жаба";

тридцять один Т-64 та Т-72;

щонайменше 40 бойових машин піхоти.

"УС СЦКК наголошує на тому, що в межах ділянки розведення №3 "Петрівське" на непідконтрольній урядові України території БПЛА СММ виявив і 60 протитанкових мін. Таку ж кількість протитанкових мін (ТМ-62) виявив і за межами цієї ділянки у полі", – наголосили у зведенні, розповідаючи про грубі порушення терористів.

Що стосується цистерн із паливом для військової техніки окупантів у кількості 15 резервуарів, то їхню наявність зафіксували на залізничній станції поблизу селища Вознесенівка.

УС СЦКК дійшла висновку, що російсько-окупаційні війська вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими на себе зобов’язаннями в межах консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.

"Ворог і надалі проявляє зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та свідомо погіршує гуманітарну ситуацію на Донбасі, систематично збільшує кількість мін на мінних полях, що існують, особливо в межах ділянок розведення", – підкреслили українські захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня СММ ОБСЄ помітила проведення робіт російськими окупантами щодо відновлення позицій поблизу населеного пункту Петрівське на Донбасі. Раніше звідти було відведено війська.