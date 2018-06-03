Терористи захопили в полон українських військових на Донбасі: стали відомі нові подробиці

Українські військовослужбовці в Луганській області, які зникли після висунення до передового посту 26 травня, потрапили в полон терористів.

Бійців захопила ворожа диверсійно-розвідувальна група, повідомляє прес-центр 14 окремої механізованої бригади Збройних сил України в Facebook.

"Вони, згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ однією з псевдореспублік, живі - і це найважливіше, проте знаходяться у ворожому полоні. І використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що командування намагається звільнити з полону вояків, на яких може чинитися тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що зниклий під час бою в зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець з 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ повернувся в розташування свого підрозділу.