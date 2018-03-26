Терористи загострили ситуацію на Донбасі: ВСУ зазнали втрат

Один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений в результаті обстрілів з боку російсько-терористичних військ в зоні військового конфлікту на Донбасі в неділю, 25 березня.

"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО. На жаль, внаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув. Ще один воїн отримав бойову травму. Його оперативно доставили в лікувальний заклад і надали медичну допомогу", - повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів терористи обстріляли оборонні укріплення ВСУ в Опитному, Лебединському і Широкино, а з мінометів 82 калібру і танка вели вогонь поблизу Пісків.

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"Також 82-мм міномети ворог застосував по захисникам Талаківки, гранатомети різних систем по захисників Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети по наших позиціях в районі Верхньоторецькому і Павлополі. З БМП окупанти вели вогонь по силам АТО поблизу Гнутового, а зі стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам'янки, Мар'їнки і Красногоровки", - додали в штабі спецоперації.

У свою чергу, на луганському напрямку зафіксовано два обстріли позицій сил АТО.

"З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького", - резюмували військові.

Як повідомляв "Обозреватель", 24 березня на Донбасі загинув український військовослужбовець.