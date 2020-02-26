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26 лютого • оновлено в 21:21
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Найманці Путіна задумали підставити ЗСУ на Донбасі: розкрито підступний план

2.3т
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Російські найманці задумали дискредитувати українських захисників на Донбасі, сфальсифікувавши "обстріли" за допомогою пропагандистів із РФ.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив волонтер Роман Донік. Каже, схема вже була не раз використана Кремлем.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти проводять збір фото та відео матеріалів будівель, які були зруйновані в ході активних бойових дій у 14-16 роках. Всі ці факти будуть подаватися як свіжі, з елементами фальсифікацій. Пропагандисти зі складу російських ЗМІ будуть представляти ці матеріали, як "докази" обстрілів населених пунктів з цивільним населенням силами ООС в теперішньому часі", – написав він.

Найманці Путіна задумали підставити ЗСУ на Донбасі

Найманці Путіна задумали підставити ЗСУ на Донбасі

ipress.ua

За словами Доніка, крім пропаганди, існує ще одна – головна – причина таких дій. Так, найманці хочуть приховати масові розкрадання командирами окупаційних військ і місцевою "владою" ресурсів, які виділяються міжнародними організаціями на відновлення населених пунктів.

"Є велика ймовірність, що бойовики найближчим часом будуть обстрілювати населені пункти, що розташовані на окупованій території, щоб списати все на сили ООС і показати "повторні руйнування", – попередив волонтер.

"Російські найманці діють за обкатаною схемою. Цю схема була успішна реалізована в чеченській війні, коли на папері деякі населені пункти, школи, лікарні по 3-4 рази "відновлювалися", а потім знову руйнувалися повстанцями. Так, свого часу, були вкрадені з російського бюджету мільярди доларів. Зараз цю схему хочуть запустити на окупованому Донбасі", – резюмував Донік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російське окупаційне командування почало поширювати фейки про нібито підготовку наступу сил Операції об'єднаних сил у формі бліцкригу, щоб посіяти паніку на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Фейки російських ЗМІ російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
пропаганда ООС Збройні сили України фейки
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
А представвляться они будут как граждане новососсии или как граждане Украины ?
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Дудко Олег
Дудко Олег
"ресурсов, которые выделяются международными организациями на восстановление населенных пунктов." Оборжаться. Назовите такую организацию, которая выделила что нибудь на территориях Д,Н,Р. Или сеп,арат,исты разворовывают сре,дства, которые выделяются Украине?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-коварный план тут
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