Терористи зачаїлися на Донбасі заради Нового року: усі деталі боїв

У вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із озброєння БТР, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає, повідомляє прес-центр ООС.

Новини Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі

ООС на Донбасі Ілюстрація

Відзначається, що один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстрілу позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – із озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

неподалік Кримського – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

З початку цієї доби 1 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося яскраве відео, на якому різдвяну мелодію Миколи Леонтовича "Щедрик" з'єднали з кадрами боїв українських воїнів у зоні ООС на Донбасі, а також зі звуками пострілів і канонади.

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