Головна Новини
1 січня • оновлено в 08:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи зачаїлися на Донбасі заради Нового року: усі деталі боїв

667
Читати матеріал російською

У вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із озброєння БТР, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає, повідомляє прес-центр ООС.

Новини
Терористи накрили мінометним вогнем сили ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

Ілюстрація

Відзначається, що один обстріл із гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстрілу позицій українських захисників противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – із озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;

  • біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • неподалік Кримського – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Терористи зачаїлися на Донбасі заради Нового року: усі деталі боїв

З початку цієї доби 1 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося яскраве відео, на якому різдвяну мелодію Миколи Леонтовича "Щедрик" з'єднали з кадрами боїв українських воїнів у зоні ООС на Донбасі, а також зі звуками пострілів і канонади.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги