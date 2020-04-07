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8 квітня • оновлено в 06:33
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Терористи з гранатомета вдарили по Мар'їнці: поранено жінку. Фото

1.6т
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Збройні формування Росії 7 квітня нанесли удар по околицях Мар'їнки Донецької області, в результаті чого поранення отримала місцева жителька.

Обстріл вівся з гранатомета, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Терористи з гранатомета вдарили по Мар'їнці: поранено жінку. Фото

facebook.com/pressjfo.news

Жінка отримала осколкове поранення в ногу. Її оперативно доставили в лікарню міста Курахове і надали медичну допомогу.

Постраждала відмовилася від госпіталізації, стан її здоров'я – задовільний.

Ситуація в зоні ООС станом на 7 квітня

Ситуація в зоні ООС станом на 7 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна". Атака сталася 7 квітня в Донецькій області. За словами Олександра Махова, бойовики спеціально цілилися саме в автомобіль.

Також у вівторок сили ООС відбили атаку російських найманців на Донбасі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ООС
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