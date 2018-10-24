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''Терористи з ФСБ'': жителі Керчі ополчилися проти Росії після кривавої бійні

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До масового розстрілу і вибуху в політехнічному коледжі в окупованій Керчі (Крим), нібито причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Як повідомляється у Twitter "RoksolanaToday & Крим", у стрілка Владислава Рослякова були російські "терористи-спільники".

"Усі очевидці в один голос після трагедії сказали — їх було четверо плюс Росляков. Але, з причин, які ми дізнаємося пізніше, "влада" приховує це. Просувається версія психа-одинака, який вчинив самогубство. Це брехня! Що задумали далі терористи з ФСБ — це дійсно страшно", — йдеться у повідомленні.

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''Терористи з ФСБ'': жителі Керчі ополчилися проти Росії після кривавої бійні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і уже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вангую. Следующее шоу будет на фоне пьянствующих ватогрупников, под зигование и крики "Хайль Путин!".
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0
Бондаренко Анатолій
Бондаренко Анатолій
Без всяких сумнівів, почерк ху@ла. Ідентично злочинам які він творив і творить на росії. Підриви домів, вбивства, розстріли заручників, знищення громадян росії.
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Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
а другого, более солидного источника такого вброса не могли найти? Этот Роксолана, тоже самое как канал RT. Лучше бы показания очевидцев опубликовали. Или их нет?
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