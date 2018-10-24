''Терористи з ФСБ'': жителі Керчі ополчилися проти Росії після кривавої бійні

До масового розстрілу і вибуху в політехнічному коледжі в окупованій Керчі (Крим), нібито причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Як повідомляється у Twitter "RoksolanaToday & Крим", у стрілка Владислава Рослякова були російські "терористи-спільники".

"Усі очевидці в один голос після трагедії сказали — їх було четверо плюс Росляков. Але, з причин, які ми дізнаємося пізніше, "влада" приховує це. Просувається версія психа-одинака, який вчинив самогубство. Це брехня! Що задумали далі терористи з ФСБ — це дійсно страшно", — йдеться у повідомленні.

"Нас всіх обманюють... Правди все одно не досягнете", — підтримала Марина Решетова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і уже почала розслідування.