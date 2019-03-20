Терористи влаштували жорстку перестрілку на Донбасі: у ЗСУ проблеми

У середу, 20 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи 7 раз обстріляли позиції ЗСУ, з яких 5 разів із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї, витративши 39 мін.

Окупанти відкривали вогонь в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Лебединське;

зі снайперської зброї в районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів в районі населеного пункту Новолуганське;

з мінометів 82-го калібру поблизу населених пунктів Піщане і Айдар;

з мінометів 120-го калібру і озброєння бойової машини піхоти БМП-1 в районі населеного пункту Троїцьке.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні поблизу району операції Об'єднаних сил провели навчання бойові літаки ЗСУ.

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