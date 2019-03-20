Терористи влаштували жорстку перестрілку на Донбасі: у ЗСУ проблеми

У середу, 20 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців.
Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи 7 раз обстріляли позиції ЗСУ, з яких 5 разів із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї, витративши 39 мін.
Окупанти відкривали вогонь в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Лебединське;
зі снайперської зброї в районі міста Мар'їнка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів в районі населеного пункту Новолуганське;
з мінометів 82-го калібру поблизу населених пунктів Піщане і Айдар;
з мінометів 120-го калібру і озброєння бойової машини піхоти БМП-1 в районі населеного пункту Троїцьке.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні поблизу району операції Об'єднаних сил провели навчання бойові літаки ЗСУ.
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