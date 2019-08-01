Терористи влаштували саботаж на мосту в "ЛНР": що трапилося

Терористи "ЛНР" відмовилися пускати саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій України на протилежний бік мосту біля Станиці Луганської на Донбасі для розмінування території.

Про це повідомила у четвер, 1 серпня, пресслужба Станично-Луганської РДА, яка опублікувала підтверджувальне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах спостерігач ОБСЄ передав представнику української сторони, що терористи не дозволять проводити роботи на тому боці мосту.

Міст біля Станиці Луганській Гордон

Як уточнюють "Новости Донбасса", розмінування на іншому боці повинні провести саме українські сапери.

"Якщо навіть так звані сапери бойовиків зроблять це, то хто нестиме відповідальність, якщо щось трапиться?" – заявили в РДА.

Зазначається, що питання доступу саперів ДСНС буде порушене представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою. В РДА розповіли також, що на КПВВ "Станиця Луганська" приїздив губернатор Луганської області Віталій Комарницький, який має намір сприяти вирішенню конфлікту.

Сапери ДСНС розпочали розмінування території біля мосту вранці 1 серпня відповідно до домовленостей, досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зазначимо, сторонам вдалося погодити дорожню карту відновлення мосту і обумовити початок розмінування як підготовчого етапу ремонтних робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт мосту можливий тільки після того, як окупанти відведуть війська.

Для місцевих жителів запустили безкоштовний автобус до мосту, за що вони висловили подяку Україні.

24 липня терористи "ЛНР" не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого мосту.

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