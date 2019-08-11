Терористи влаштували підлу диверсію на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

За минулу добу, 10 серпня, терористи на Донбасі 13 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий, і один отримав поранення.

Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє в Facebook прес-служба штабу ООС.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік н.п. Гнутове – з протитанкового гранатомета;

тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських воїнів обстріляли чотири рази:

неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – із застосуванням подствольного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі призначений генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

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