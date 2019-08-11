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Терористи влаштували підлу диверсію на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

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За минулу добу, 10 серпня, терористи на Донбасі 13 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий, і один отримав поранення.

Бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє в Facebook прес-служба штабу ООС.

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Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік н.п. Гнутове – з протитанкового гранатомета;

  • тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських воїнів обстріляли чотири рази:

  • неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;

  • поблизу Луганського – з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського – із застосуванням подствольного гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі призначений генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

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Теми
війна Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас
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Korn Val
Korn Val
Это насколько же нужно НЕ УВАЖАТЬ себя, чтобы позволять убивать БЕЗНАКАЗАНО своих, украинцев. Не стрелять в ответ даже. Как на охоте. Сафари, а украинцы - ДИЧЬ. Проснитесь, салоеды.
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Golan Sim
Golan Sim
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - А. Парубiй. ))
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Подлые подлецы! Сдавайтесь. Вы живи только потому, что мы терпилы! А так, у нас самая боеспособная армия Европы. Если что,и Крым вернём. Просто сегодня лень.
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