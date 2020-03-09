Терористи влаштували підлий обстріл на Донбасі: у України втрати

У п'ятницю, 8 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український захисник, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Униан Обстріли в ООС

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 хв, 15 пострілів із станкових протитанкових гранатометів, а також ворог зробив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи один раз стріляли з гранатометів поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Окупанти з протитанкового гранатомета обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до українських позицій. В результаті попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів ще три українських захисника отримали поранення.

"Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, найманці Путіна влаштували черговий теракт на Донбасі. Під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель.

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