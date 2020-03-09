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9 березня • оновлено в 08:44
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/ Розслідування

Терористи влаштували підлий обстріл на Донбасі: у України втрати

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У п'ятницю, 8 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український захисник, ще шестеро військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Униан

Униан

Обстріли в ООС

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 хв, 15 пострілів із станкових протитанкових гранатометів, а також ворог зробив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

  • два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи один раз стріляли з гранатометів поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Окупанти з протитанкового гранатомета обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до українських позицій. В результаті попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.

Крім того, під час ворожих обстрілів ще три українських захисника отримали поранення.

"Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, найманці Путіна влаштували черговий теракт на Донбасі. Під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
смерть терористи "ДНР" ООС
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Сколько можно публиковать эти неинтересные сводки из АТОООСа?Ну погибли - и что с того? Мало ли пушечного мяса утилизируется в разных конфликтах?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минус 7 карателей! Просто празник!!!
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