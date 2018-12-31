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Терористи влаштували підлі провокації на Донбасі: ЗСУ потужно відповіли

18.7тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню, проте отримали відповідь від Збройних сил України і зазнали втрат.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил, жодного разу окупанти не використали заборонену Мінськими угодами зброю.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з БМП-2 в районі селища Новотошківське на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Водяне на маріупольському напрямку. Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", — сказано і повідомленні.

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Зазначається, що українські військові ліквідували двох терористів, ще трьох поранили. А протягом доби бойовики стріляли з мінометів 120 мм калібру в районі н.п. Новотошківське і мінометів 82 мм калібру, гранатометів у районі Кримського.

"Протягом поточної доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. У зв’язку з обстрілами збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями позицій Об'єднаних сил, українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України", — наголосили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за добу до цього українські військові відповіли на провокації терористів на Донбасі, в результаті двоє бойовиків були ліквідовані. Варто зазначити, що режим припинення вогню був оголошений в ніч на 29 грудня.

Дивіться відео за темою:

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять хахлы обязательства свои не выполняют
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