Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі: ЗСУ вистояли

Минулої доби, 23 лютого, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню.

На щастя, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарата ворог скинув по позиціях наших захисників гранатометний постріл.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв 13 обстрілів по позиціях ЗСУ:

поруч із Травневим – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм ворог випустив п'ять мін, чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета (29 мін);

двічі в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм (10 снарядів) та зі 120-мм міномета (вісім мін);

поруч із Хутором Вільним – з міномета калібру 82 мм (шість мін), а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів (15 мін);

неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм (14 мін);

у районі Новозванівки – з 82-мм міномета та великокаліберного кулемета;

двічі біля Луганського – з міномета калібру 120 мм (дві міни) та з 82-мм мінометів (дев'ять мін), а також із озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова – з артилерійських систем калібру 122 мм (20 снарядів).

Як додали в штабі ООС, з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли й втрат із нашого боку немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 24 лютого на Луганському напрямку терористи розв'язали бій із ЗСУ – ситуація різко загострилася. Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

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