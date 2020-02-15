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15 лютого • оновлено в 07:55
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Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

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У п'ятницю, 14 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення один український захисник.

Збройні формування Російської Федерації протягом доби 13 разів порушили режим припинення вогню. Відомості опублікували в пресцентрі штабу ООС.

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Противник обстрілював позиції з забороненого міномета калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Обстріл на Донбасі

Обстріл на Донбасі

ua.news

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи п'ять разів стріляли неподалік Красногорівки, двічі поруч з Лебединським, в районі Тарамчука і поблизу Водяного.

Карта

Карта

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано вісім обстрілів:

  • двічі поруч з Новолуганським - з міномета калібру 82 мм і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • три рази неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм і 82-мм;

  • поруч з Травневим - зі станкового протитанкового гранатомета, а також великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Хутір Вільний - з міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Зайцевого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Раніше OBOZREVATEL писав, що волонтер Марина Соколова розповіла проникливу історію про героїчну загибель юного воїна ЗСУ Олександра Говорухи і його останніх в житті словах.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ООС
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Пи...з..дят укрофашистскую нечисть.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-после обстрела обязательно
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