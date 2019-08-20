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Терористи влаштували криваву провокацію на Донбасі: штаб ООС повідомив погані новини

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Терористи "Л/ДНР" у вівторок, 20 серпня, тричі обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення, він доставлений у військовий мобільний госпіталь. Про це інформує пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Відомо, що бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. ООС на Донбасі

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Експрес

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Талаківки з напрямку Пікуз – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня терористи також влаштували на Донбасі обстріли в порушення режиму перемир'я. Після поранення одного з українських військових терміново евакуювали в мобільний госпіталь.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ООС Збройні сили України Новини ДНР Новини ЛНР
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Все прекрасно понимают: чтобы было меньше жертв обстрелов российско-террористических дивизей на Донбассе, надо просто запретить киборгам пить или запретить торговлю алкоголем вблизи их окопов.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Террористы? А где подлые вооружённые российские формирования?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Снова кучка дохлых укропов? Обыденно уже. Сволонтёры ВСУ станут еще богаче, но ненадолго )))
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