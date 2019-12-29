Терористи влаштували ДТП під час обміну полоненими: фото

Під час великого обміну полоненими в неділю, 29 грудня, терористи самопроголошеної "ЛНР" влаштували ДТП на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою Донецької області.

Автобус бойовиків прочесав мікроавтобус "Sprinter". Фото аварії опублікували в Telegram-каналі donetchanyn (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Діряві в своєму репертуарі. Під час обміну автобус з ЛиНиРи прочесав Спринтер. Похмелитися забув?", - йдеться в повідомленні.

ДТП під час обміну полоненими Telegram-канал donetchanyn

ДТП під час обміну полоненими Telegram-канал donetchanyn

Раніше OBOZREVATEL писав, що терористи "ЛНР" незаконно перебувають на ділянках розведення сил і засобів "Станиця Луганська" і "Золоте" на Донбасі, видаючи себе за представників Спільного центру з контролю і координації.

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