Терористи влаштували бійню на Донбасі: у ЗСУ уточнили втрати

На Донбасі у п'ятницю, 5 липня, терористи порушили режим тиші 28 разів. У результаті постраждали шість українських військовослужбовців.

Відзначається, що 12 разів збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли велися у районі населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Широкино, Мар'їнка, Новоселівка Друга, Красногорівка, Новогнатівка, Повлопіль Авдіївка; Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Травневе, Світлодарськ.

ООС на Донбасі "112"

"У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовців отримали поранення, ще чотири – бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 5 липня двох окупантів були знищені і троє поранені", – сказано в повідомленні .

З початку поточної доби противник два рази обстріляв українські позиції біля н.п. Широкино і Хутора Вільного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили командира розвідки 5 омсбр "Оплот" 1 Армійського корпусу російських окупантів, терориста Євгенія Новікова ( "Скіфа").

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