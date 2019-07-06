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Терористи влаштували бійню на Донбасі: у ЗСУ уточнили втрати

18.5тЧитати матеріал російською

На Донбасі у п'ятницю, 5 липня, терористи порушили режим тиші 28 разів. У результаті постраждали шість українських військовослужбовців.

Відзначається, що 12 разів збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли велися у районі населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Широкино, Мар'їнка, Новоселівка Друга, Красногорівка, Новогнатівка, Повлопіль Авдіївка; Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Травневе, Світлодарськ.

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ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

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"У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовців отримали поранення, ще чотири – бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 5 липня двох окупантів були знищені і троє поранені", – сказано в повідомленні .

З початку поточної доби противник два рази обстріляв українські позиції біля н.п. Широкино і Хутора Вільного.

Терористи влаштували бійню на Донбасі: у ЗСУ уточнили втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили командира розвідки 5 омсбр "Оплот" 1 Армійського корпусу російських окупантів, терориста Євгенія Новікова ( "Скіфа").

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Slyusarenko Vikor
Slyusarenko Vikor
Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой с РАШИСТСКОЙ силой темною проклятою ОРДОЙ !
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
,,Всё время Обоз пишет "Российские оккупанты"! Но вот что сказал на встрече с Путиным Римский папа : " Римский папа назвал конфликт на Донбассе гражданской войной: "Так называемая война на Донбассе началась весной 2014 года, а затем вылилась в кровавые столкновения МЕЖДУ УКРАИНСКИМИ ВОЙСКАМИ И ПРОРОССИЙСКИМИ СЕПАРАТИСТСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ, имела привела к гибели более 10 тысяч человек и чуть менее 2 миллионов внутренне перемещенных лиц, согласно данным ООН 2018",
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Kuksov Micha, дрочишь на папу? сочувствую... вот только могилки ИХТАМНЕТОВ почему-то от мацквы до самых до окраин
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Golan Sim
Golan Sim
Эти банд/еровские каратели думали, что будут безнаказанно УБИВАТЬ своих сограждан в Донбассе.. но этого не случилось. Дурман нацизма и межнациональная ненависть майдана привела их к позорной гибели, как закономерному результату.
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Golan Sim
Golan Sim
Шматок Сергій, фуцен, прими за щеку и будешь паинькой ))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, поц-идиот сегодня в ударе! высрался наконец-то новой шпаргалкой!
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