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17 березня • оновлено в 20:07
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Терористи вирішили заблокувати жителів ОРДЛО через коронавірус: що відомо

1.6т
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Ватажки "ДНР" закликали жителів окупованого Донбасу покинути Україну, щоб "уникнути захворювання коронавірусом".

Такі повідомлення поширюють підконтрольні російським окупантам ресурси, заявляючи, що в "ДНР" можуть повністю заблокувати пропуск людей через КПВВ.

Тому терористи закликав жителів ОРДЛО повернутися з України. Також з'явилися чутки про те, що терористи хочуть позбавити всіх людей можливості покинути територію, в тому числі так званих міністрів.

"У всі ОВС МВС ДНР надійшла термінова вказівка до 20 березня вилучити у всіх співробітників українські цивільні і закордонні паспорта і передати їх в міністерство", – повідомив в Twitter блогер hochu_domoy.

"ДНР", коронавірус, колаж

"ДНР", коронавірус, колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом. Терористи ввели режим підвищеної готовності.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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