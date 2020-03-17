Терористи вирішили заблокувати жителів ОРДЛО через коронавірус: що відомо

Ватажки "ДНР" закликали жителів окупованого Донбасу покинути Україну, щоб "уникнути захворювання коронавірусом".

Такі повідомлення поширюють підконтрольні російським окупантам ресурси, заявляючи, що в "ДНР" можуть повністю заблокувати пропуск людей через КПВВ.

Тому терористи закликав жителів ОРДЛО повернутися з України. Також з'явилися чутки про те, що терористи хочуть позбавити всіх людей можливості покинути територію, в тому числі так званих міністрів.

"У всі ОВС МВС ДНР надійшла термінова вказівка до 20 березня вилучити у всіх співробітників українські цивільні і закордонні паспорта і передати їх в міністерство", – повідомив в Twitter блогер hochu_domoy.

"ДНР", коронавірус, колаж

Ха-ха!

"У всі ОВС МВС ДНР надійшло термінову вказівку, до 20 березня ц.р., вилучити у всіх співробітників Українські громадянські і закордонного паспорта і передати їх в міністерство.Больше всього, добиває той факт, що МВС яке має бути зразком законності, саме зневажає закон " - hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 17, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше в "Л/ДНР" визнали критичну ситуацію з коронавірусом. Терористи ввели режим підвищеної готовності.

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