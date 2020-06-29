Терористи випустили ракету по мирному селищу на Донбасі й отримали відсіч від ЗСУ

Російські терористи на Донбасі 28 червня здійснили ракетний обстріл із ПТУРа населеного пункту Північне поблизу Торецька. Ракета потрапила на подвір’я житлового будинку, а її осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, українські захисники, утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність. За даними розвідки, 28 червня воїни ЗСУ знищили двох та поранили одного загарбника.

Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) уточнив на своєму Telegram-каналі, що вони служили у лавах 9 ОМСП та 4 ОМСБр. Що стосується втрат серед захисників України, то їх за минулу добу немає.

Загалом 28 червня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, ворог тричі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По захисниках Миронівського противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру. Пізніше агресор активізувався біля Новозванівки, де задіяв ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники використали гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки та Водяного.

Від початку поточної доби, 29 червня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

За поточну добу втрат серед українських захисників також немає. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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