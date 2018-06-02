Терористи випалюють будинки мирних жителів на Донбасі

В районі Чигирі смт Південне Донецької області терористи ночами випалюють будинки обстрілом з мінометів.

Про це повідомили в Міністерстві у справах окупованих територій за результатами візиту співробітників відомства на Донеччину.

"Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців,аби змусити їх залишити селище.Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві додали, що в р-ні Чигирі згоріли 9 будинків. Погасити пожежі не було можливості, оскільки дорога в населений пункт прострілюється терористами і доступу транспорту немає.

Місцеві жителі на ніч залишають свої будинки і тільки вдень повертаються. При цьому поранених і маломобільних в селищі немає.

У відомстві підкреслили, що цивільні забезпечені гуманітарною допомогою і примусової евакуації не хочуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня терористи напали на українських прикордонників на КПВВ "Майорськ".