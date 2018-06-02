Терористи випалюють будинки мирних жителів на Донбасі

В районі Чигирі смт Південне Донецької області терористи ночами випалюють будинки обстрілом з мінометів.
Про це повідомили в Міністерстві у справах окупованих територій за результатами візиту співробітників відомства на Донеччину.
"Окупаційні війська випалюють будинки цивільних мешканців,аби змусити їх залишити селище.Використовуються освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будинку", - сказано в повідомленні.
У Міністерстві додали, що в р-ні Чигирі згоріли 9 будинків. Погасити пожежі не було можливості, оскільки дорога в населений пункт прострілюється терористами і доступу транспорту немає.
Місцеві жителі на ніч залишають свої будинки і тільки вдень повертаються. При цьому поранених і маломобільних в селищі немає.
У відомстві підкреслили, що цивільні забезпечені гуманітарною допомогою і примусової евакуації не хочуть.
Працівники Сектору # МТОТ в ДОНЕЦЬКІЙ обл.відвідалі смт # Південне , р-н # Чігірі , что обстрілюється бойовікамі.Окупаційні війська віпалюють будинки цівільніх мешканців, аби змусіті їх Залишити селіще.Вікорістовуються освітлювальні споряди и міні, что спрацьовують на Рівні висоти будинку pic. twitter.com/ulCeZt06dt- МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 червня 2018 р
9 будинків в р-ні # Чігірі згорілі.Гасіті пожежі Неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовікамі.Місцеві Вночі залішають будинки, повертаються вдень.Пораненіх и маломобільніх в смт # Південне немає.Люді забезпечені гум.допомогою, що не хотят прімусової евакуації pic .twitter.com / jagPmG246m- МТОТ (@mtot_gov_ua) 2 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня терористи напали на українських прикордонників на КПВВ "Майорськ".
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