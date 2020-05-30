Війська Росії відкрили вогонь по ЗСУ на Донбасі й нарвалися на потужну відповідь
Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в суботу, 30 травня. Втрат серед українських воїнів за добу допущено не було.
Про це поінформувала пресслужба Операції Об'єднаних сил. Уточнюється, що військовослужбовці України припинили обстріли терористів, відповівши їм черговими вогневими засобами.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – недалеко від Авдіївки – бойовики двічі відкривали вогонь. Спочатку опорні пункти ЗСУ обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а потім, у цьому ж місці, – з мінометів калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Оріхового – ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.
В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
За даними розвідки, 29 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.