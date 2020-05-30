Війська Росії відкрили вогонь по ЗСУ на Донбасі й нарвалися на потужну відповідь

Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі в суботу, 30 травня. Втрат серед українських воїнів за добу допущено не було.

Про це поінформувала пресслужба Операції Об'єднаних сил. Уточнюється, що військовослужбовці України припинили обстріли терористів, відповівши їм черговими вогневими засобами.

Війна на Донбасі Ілюстрація

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – недалеко від Авдіївки – бойовики двічі відкривали вогонь. Спочатку опорні пункти ЗСУ обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а потім, у цьому ж місці, – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Оріхового – ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Карта ООС

"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

За даними розвідки, 29 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.