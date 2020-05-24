Головна Новини
24 травня • оновлено в 15:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи вдарили з артилерії по дачному селищу на Донбасі. З'явилися фото наслідків

2.1т
Читати матеріал російською

Російські терориристи на Донбасі здійснили артилерійський обстріл будівель мирних жителів поблизу лінії зіткнення.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, це трапилося 23 травня. Зокрема, окупанти вдарили з артилерійських систем калібру 122 мм по дачному селищу Кам’янка.

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Штаб ООС

Внаслідок розриву снарядів суттєво пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому – зовнішню стіну та покрівлю. На щастя, внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних мешканців не постраждав.

"Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", – наголосили захисники України.

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі

Штаб ООС

Як повідмоляв OBOZREVATEL, 23 травня, російські окупанти на Донбасі поранили одного українського захисника та відкривали вогонь 11 разів. Однак ЗСУ вдалося вгамувати окупантів, знищивши 4 їхніх найманців та поранивши ще 7.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги