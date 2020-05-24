Терористи вдарили з артилерії по дачному селищу на Донбасі. З'явилися фото наслідків

Російські терориристи на Донбасі здійснили артилерійський обстріл будівель мирних жителів поблизу лінії зіткнення.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, це трапилося 23 травня. Зокрема, окупанти вдарили з артилерійських систем калібру 122 мм по дачному селищу Кам’янка.

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі Штаб ООС

Внаслідок розриву снарядів суттєво пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому – зовнішню стіну та покрівлю. На щастя, внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних мешканців не постраждав.

"Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права", – наголосили захисники України.

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі Штаб ООС

Терористи обстріляли з артилерії дачі на Донбасі Штаб ООС

Як повідмоляв OBOZREVATEL, 23 травня, російські окупанти на Донбасі поранили одного українського захисника та відкривали вогонь 11 разів. Однак ЗСУ вдалося вгамувати окупантів, знищивши 4 їхніх найманців та поранивши ще 7.

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